Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея 22 декабря.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов положительно оценил решение президента об учреждении Дня хоккея.

Он назвал хоккей видом спорта, которым страна гордится, и поздравил всех, кто имеет отношение к этому виду спорта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости поздравил игроков, тренеров, ветеранов и болельщиков с учреждением Дня хоккея, назвав решение президента РФ Владимира Путина заслуженным.

Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея 22 декабря в целях развития и популяризации этого вида спорта.

"А как я могу относиться к такому решению? Конечно, положительно. Президент сам играет в хоккей и многое сделал для развития нашего вида спорта. Поэтому это очень правильное решение", - сказал Фетисов

По словам собеседника агентства, хоккей является предметом особой гордости страны. "Хоккей - это вид спорта, которым мы все гордимся. На протяжении многих десятилетий мы представляли нашу страну, побеждали на крупнейших международных соревнованиях. У нас выдающиеся хоккеисты, великие традиции, потрясающая история", - отметил Фетисов.