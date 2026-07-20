Фетисов высказался об учреждении Дня хоккея в Российской Федерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея 22 декабря.
- Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов положительно оценил решение президента об учреждении Дня хоккея.
- Он назвал хоккей видом спорта, которым страна гордится, и поздравил всех, кто имеет отношение к этому виду спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с РИА Новости поздравил игроков, тренеров, ветеранов и болельщиков с учреждением Дня хоккея, назвав решение президента РФ Владимира Путина заслуженным.
Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея 22 декабря в целях развития и популяризации этого вида спорта.
"А как я могу относиться к такому решению? Конечно, положительно. Президент сам играет в хоккей и многое сделал для развития нашего вида спорта. Поэтому это очень правильное решение", - сказал Фетисов.
По словам собеседника агентства, хоккей является предметом особой гордости страны. "Хоккей - это вид спорта, которым мы все гордимся. На протяжении многих десятилетий мы представляли нашу страну, побеждали на крупнейших международных соревнованиях. У нас выдающиеся хоккеисты, великие традиции, потрясающая история", - отметил Фетисов.
Фетисов также поздравил игроков, тренеров, ветеранов и болельщиков. "Хочу поздравить всех, кто имеет отношение к хоккею. Теперь у нашего вида спорта появился свой официальный государственный праздник, и это, конечно, заслуженно", - заключил он.