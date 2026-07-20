Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-министр внешней торговли Эстонии Керт Кинго выразила недовольство чрезмерным количеством флагов ЛГБТ* и Украины в республике по сравнению с другими европейскими странами.

Подписчики страницы экс-министра в соцсети поддержали ее заявление.

Некоторые граждане Эстонии предположили, что за лозунгами о поддержке Украины скрывается теневой бизнес, и выразили недовольство перераспределением бюджетных средств.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экс-министр внешней торговли Эстонии Керт Кинго возмутилась чрезмерным количеством флагов ЛГБТ* и Украины в республике по сравнению с другими европейскими странами, ее поддерживают в комментариях в соцсетях и простые жители страны, выяснило РИА Новости.

"Эстония (по сравнению с другими странами) выглядит удручающе из-за огромного количества украинских флагов и флагов ЛГБТ*. По всей видимости, мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем как (или не хотим) быть независимой и уважающей себя страной", - написала Кинго на своей странице в соцсети Facebook**.

По словам экс-министра, недавно она вернулась из автомобильного путешествия по Европе, в ходе которого проехала через шесть стран — Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию.

"Я проехала через десятки городов, поселков и деревень… и за все время поездки я нигде не увидела ни одного радужного флага* и заметила всего два украинских флага (на обратном пути, в Латвии). Не было ни одного сине-желтого лозунга или чего-то подобного! А потом Эстония... это так удручающе", - написала Кинго.

Подписчики страницы экс-министра в соцсети поддержали ее заявление. "Спасибо, что написала это. Это, к сожалению, наш диагноз…", - написал пользователь Андрес Лиллеметс.

Некоторые граждане Эстонии предположили, что за громкими лозунгами о поддержке Украины скрывается теневой бизнес. "Нам нужно как-то оправдать этот многомиллиардный бизнес, которым сейчас занимаются лица, принимающие решения. Тогда мы сможем размахивать лозунгами, что нам по-прежнему больше всего нужно помогать Украине, скрывая тот факт, что миллиарды долларов налогоплательщиков попадают в руки избранных граждан… которые сейчас получают огромную прибыль. А у эстонских матерей, остающихся дома с детьми, отобрали медицинскую страховку, потому что не нашли 11 миллионов евро в бюджете", – заявила Реа Раус.

"Для перераспределения средств из бюджета необходимо такое вот внешнее формальное обоснование. Если все будет наполнено соответствующей символикой, у людей, по мнению политиков, не возникнет особых вопросов о том, почему деньги движутся именно в этом направлении (на поддержку Украины – ред.)", – пишет Пауль Папсон.

Некоторые эстонцы заявили, что чувствуют себя на родине как под украинской оккупацией. "Я не понимаю, мы что, находимся под оккупацией Украины? Их флагов больше, чем сине-черно-белых…Я хочу жить в Эстонии как эстонец, а не под иностранным флагом", – написала Эллен Эрик.