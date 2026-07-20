Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: началась подготовка к фасадным работам в здании судов в Лефортове

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Лефортово началась подготовка к фасадным работам в здании судов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Таможенном проезде продолжается строительство восьмиэтажного здания, где разместятся два московских районных суда. Площадь объекта составит около 21 тысячи квадратных метров. Специалисты уже завершили монолитные работы надземной части и начали подготовку к монтажу декоративного фасада", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что специалисты выполнят облицовку из стеклофибробетона отечественного производства, всего планируется использовать свыше 2,5 тысячи элементов.

Помимо этого, на прилегающей территории проведут благоустройство. Полностью завершить работы по возведению здания для районных судов планируется в 2027 году, добавляется в пресс-релизе.