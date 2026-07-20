Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: началась подготовка к фасадным работам в здании судов в Лефортове - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 20.07.2026
Ефимов: началась подготовка к фасадным работам в здании судов в Лефортове

Ефимов: началась подготовка к фасадным работам в здании судов в районе Лефортово

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Лефортово началась подготовка к фасадным работам в здании судов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Таможенном проезде продолжается строительство восьмиэтажного здания, где разместятся два московских районных суда. Площадь объекта составит около 21 тысячи квадратных метров. Специалисты уже завершили монолитные работы надземной части и начали подготовку к монтажу декоративного фасада", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, что специалисты выполнят облицовку из стеклофибробетона отечественного производства, всего планируется использовать свыше 2,5 тысячи элементов.
Помимо этого, на прилегающей территории проведут благоустройство. Полностью завершить работы по возведению здания для районных судов планируется в 2027 году, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Таганский и Лефортовский районные суды переедут в новое здание. Оно расположено в Таможенном проезде.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Ефимов: около 23 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за полгода
17 июля, 11:15
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала