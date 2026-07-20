ФСБ рассказала, как в Донбассе скорбели в связи со смертью Дзержинского

Краткий пересказ от РИА ИИ Феликс Дзержинский был основателем советских органов государственной безопасности и руководителем всего народного хозяйства СССР.

В условиях послевоенной разрухи и голода Дзержинский объединил усилия государственных учреждений в борьбе с детской беспризорностью и восстановил транспортную систему.

Под руководством Дзержинского в главных отраслях промышленности удалось добиться существенного роста производства.

В фондах Центрального архива ФСБ России хранятся многочисленные отклики советских граждан по случаю смерти Дзержинского, в том числе телеграммы из Донбасса и других регионов.

Иосиф Сталин назвал кончину Дзержинского огромной утратой для всей коммунистической партии и особенно для органов государственной безопасности СССР.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кончина выдающегося государственного деятеля, основателя советских органов государственной безопасности и руководителя всего народного хозяйства СССР Феликса Дзержинского была отмечена многочисленными телеграммами соболезнования от граждан и трудовых коллективов страны, в том числе из Донбасса, восстановлению которого Дзержинский отдал много времени и сил, об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных Кончина выдающегося государственного деятеля, основателя советских органов государственной безопасности и руководителя всего народного хозяйства СССР Феликса Дзержинского была отмечена многочисленными телеграммами соболезнования от граждан и трудовых коллективов страны, в том числе из Донбасса, восстановлению которого Дзержинский отдал много времени и сил, об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных ФСБ России

В понедельник исполняется 100 лет со дня смерти Дзержинского

"В общественном сознании его имя прочно связано с органами ВЧК-ОГПУ, но "Железный Феликс" был не только создателем и первым руководителем советских специальных служб. В условиях послевоенной разрухи и голода председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский, возглавив по собственной инициативе детскую комиссию при ВЦИК, объединил усилия всех государственных учреждений в борьбе с детской беспризорностью", - говорится в сообщении ФСБ

Все новые должности Дзержинский совмещал с работой на посту председателя ВЧК-ОГПУ. В апреле 1921 года организаторский талант Дзержинского понадобился на еще одном напряженном участке – он был назначен народным комиссаром путей сообщения. Опираясь на опытных инженеров и транспортников Дзержинский в короткие сроки сумел добиться восстановления транспортной системы, которая вскоре смогла полноценно обслуживать нужды народного хозяйства, в том числе обеспечивать топливом крупные промышленные районы СССР, а также доставлять продовольствие в регионы страны, охваченные голодом.

В феврале 1924 года Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР – центральный орган управления экономикой страны, а в марте 1924-го – Высшую правительственную комиссию по металлопромышленности (после ее упразднения в ноябре 1924-го – Главметалл ВСНХ СССР).

Под руководством Дзержинского в главных отраслях промышленности удалось добиться существенного роста – производство металла увеличилось на 200%, а валовая продукция металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности – на 120%. "Такого подъема удалось добиться за счет умелого подбора и правильной расстановки кадров, опоры на трудовые коллективы, борьбы с бюрократизмом, волокитой и бумаготворчеством. Личным примером председатель ВСНХ СССР показывал, как нужно самоотверженно работать и отвечать за порученное дело", - подчеркивают в ФСБ.

По оценкам современников, Дзержинский был "подлинным рыцарем индустриализации", последовательным сторонником хозрасчета и рыночных отношений, проведения научных исследований в интересах обеспечения экономической независимости СССР. Под его руководством и при личном участии в стране создавались новые отрасли: тракторо- и судостроение, авиационная и радиопромышленность.

"За три часа до своей внезапной кончины 20 июля 1926 года, выступая с докладом по проблемам экономики на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), он говорил: "Вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя… никогда", - отмечает ФСБ.

Всесоюзная скорбь

В фондах Центрального архива ФСБ России на бессрочном хранении находятся многочисленные отклики советских граждан по случаю смерти Дзержинского. На официальном сайте ФСБ сейчас впервые опубликованы некоторые из них, в том числе письма и телеграммы из городов Донецкого угольного бассейна, восстановлению которого Дзержинский отдал много времени и сил, Первого акционерного общества "Транспорт", основателем которого он являлся, от рабочих коллективов заводов "Красное Сормово" (Нижний Новгород), "Баррикады" (Сталинград), "Пролетарий" (Артемовск), московских строителей, от личного состава эскадрильи им. Ф.Э.Дзержинского воздушного флота РККА, профессиональных союзов рабочих металлистов, железнодорожников, тружеников медико-санаторного дела, служащих банковских и торговых организаций.

"Мы, рабочие завода "Пролетарий" Артемовского округа, приносим свое соболезнование о смерти тов. Дзержинского, даем обещание… усилим работу по поднятию нашего советского хозяйства", - говорилось в телеграмме из поселка Лисичанска (ныне город Лисичанск Луганской Народной Республики), где добывали уголь.

На сайте ФСБ также размещены материалы территориальных органов безопасности, направленные в Центральный аппарат ОГПУ, а также рассекреченные ведомственные приказы в связи со смертью Дзержинского, в которых выражена глубокая скорбь о кончине своего "бессменного руководителя, неусыпного стража завоеваний Октября".

Предупреждение от Сталина

Кроме того, опубликовано обращение секретаря Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) Иосифа Сталина "к ЦК нацкомпартий, крайкомам, облбюро ЦК, обкомам, губкомам и окружкомам ВКП(б) в связи со смертью Ф.Э. Дзержинского". В этом документе от 5 августа 1926 года Сталин назвал кончину Дзержинского огромной утратой для всей коммунистической партии, но "особенно тяжкой" для органов государственной безопасности СССР.

"ВЧК-ОГПУ – вооруженная часть нашей партии – больше, чем когда-либо, теперь требует особого внимания к себе со стороны всей нашей партии", - отмечал Сталин.

По его словам, ряды чекистов, быстро редеющие вследствие трудной и крайне напряженной работы, требуют пополнений. "Между тем, нередки случаи, когда местные парторганизации без согласования даже с руководителями ОГПУ перебрасывают сотрудников на партийную и советскую работу, причем есть опасность, что такие случаи будут учащаться особенно теперь, после смерти т. Дзержинского", - указывал Сталин. Такой практике должен быть положен конец – "решительно и бесповоротно", подчеркивал он.

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) вскоре после Октябрьской революции стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Как указывают историки, созданные при Дзержинском советские специальные службы не просто обеспечили сохранение и развитие государства в поистине критических для страны условиях на рубеже 1920-х годов, но и заложили основы оперативного искусства, которое совершенствовалось в дальнейшем и благодаря которому российские спецслужбы по праву считаются одними из сильнейших в мире.