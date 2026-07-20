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Атташе посольства Италии предписали покинуть Россию за трое суток - РИА Новости, 20.07.2026
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20:50 20.07.2026 (обновлено: 20:53 20.07.2026)
Атташе посольства Италии предписали покинуть Россию за трое суток

Атташе посольства Италии Паррелла и его помощник должны покинуть РФ за 3 суток

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание посольства Италии в Денежном переулке в Москве
Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию за трое суток.
  • Объявление итальянских дипломатов персонами нон грата — ответ на требования к двум российским дипломатам покинуть Италию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле, объявленные персонами нон грата в ответ на действия Рима, должны покинуть Россию за трое суток, сообщили в российском МИД.
Согласно сообщению на сайте ведомства, объявление этих итальянских дипломатов персонами нон грата - ответ на беспочвенные требования к двум российским дипломатам покинуть Италию.
"Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток", - говорится в сообщении.
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