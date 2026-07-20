Атташе посольства Италии предписали покинуть Россию за трое суток

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле, объявленные персонами нон грата в ответ на действия Рима, должны покинуть Россию за трое суток, сообщили в российском МИД.