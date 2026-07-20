Атташе посольства Италии предписали покинуть Россию за трое суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию за трое суток.
- Объявление итальянских дипломатов персонами нон грата — ответ на требования к двум российским дипломатам покинуть Италию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Атташе посольства Италии в РФ Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д'Априле, объявленные персонами нон грата в ответ на действия Рима, должны покинуть Россию за трое суток, сообщили в российском МИД.
Согласно сообщению на сайте ведомства, объявление этих итальянских дипломатов персонами нон грата - ответ на беспочвенные требования к двум российским дипломатам покинуть Италию.
"Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток", - говорится в сообщении.