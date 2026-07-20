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Посвященный участникам СВО мемориал создают в Хабаровске - РИА Новости, 20.07.2026
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Хабаровский край
 
09:49 20.07.2026
Посвященный участникам СВО мемориал создают в Хабаровске

Демешин: мемориал, посвященный участникам СВО, создают в Хабаровске

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Мемориал, посвященный участникам специальной военной операции, создают на площади Славы в Хабаровске, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Здесь уже увековечена память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. Теперь создаем монумент, посвященный героям спецоперации", – написал Демешин в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на объекте возводятся два новых пилона с именами участников СВО и две скульптурные композиции. Первая часть пространства откроется в сентябре, а полностью завершатся работы к зиме.
"И 9 мая 2027 года состоится первое торжественное возложение цветов к новому монументу. Это будет наш общий поклон героям", - уточнил Демешин.
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