Посвященный участникам СВО мемориал создают в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Мемориал, посвященный участникам специальной военной операции, создают на площади Славы в Хабаровске, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Здесь уже увековечена память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов. Теперь создаем монумент, посвященный героям спецоперации", – написал Демешин в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на объекте возводятся два новых пилона с именами участников СВО и две скульптурные композиции. Первая часть пространства откроется в сентябре, а полностью завершатся работы к зиме.