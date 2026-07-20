Активисты устроили протест возле Даунинг-стрит перед приездом Бернема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Активисты устроили протест возле Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.
- В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Активисты устроили протест возле Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и зевак.
Некоторые протестующие требуют от Бернема вернуть страну в ЕС, другие уже пророчат его скорый уход.
Один из активистов держит плакат с голым Бернемом, другой пришел поддержать нового премьера, надев маску с его лицом. В руках он держит швабру, намекая на необходимость привести правительство в порядок.
Среди протестующих оказался христианский проповедник с громкоговорителем. Он убеждает собравшихся в том, что истинным правителем людей является только Иисус Христос, а не премьер-министры. Он также критикует власти за запрет на христианскую точку зрения в СМИ.
Ранее полиция запретила людям приносить динамики к Даунинг-стрит. Ранее некоторые включали у въезда в резиденцию сатирическое песни, высмеивая власти. Также за час до отъезда Стармера полиция расчистила въезд в резиденцию, оттеснив журналистов и протестующих на другую сторону улицы.