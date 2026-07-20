Краткий пересказ от РИА ИИ Активисты устроили протест возле Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Активисты устроили протест возле Даунинг-стрит перед приездом нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник состоится передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера

В ожидании прибытия нового премьера вокруг резиденции собрались сотни репортеров, протестующих и зевак.

Некоторые протестующие требуют от Бернема вернуть страну в ЕС, другие уже пророчат его скорый уход.

Один из активистов держит плакат с голым Бернемом, другой пришел поддержать нового премьера, надев маску с его лицом. В руках он держит швабру, намекая на необходимость привести правительство в порядок.

Среди протестующих оказался христианский проповедник с громкоговорителем. Он убеждает собравшихся в том, что истинным правителем людей является только Иисус Христос, а не премьер-министры. Он также критикует власти за запрет на христианскую точку зрения в СМИ.