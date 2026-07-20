Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года в США прошел без серьезных нарушений безопасности.

В ходе чемпионата было задействовано почти 5 тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР, и была открыта первая в истории школа по борьбе с беспилотниками.

Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах прошел без серьезных нарушений безопасности.

"Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в истории человечества, побив предыдущий рекорд посещаемости на десятки процентов. Америка , мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течении 38 дней", - написал Патель в соцсети X

Как заявил глава бюро, в ходе чемпионата было задействовано почти 5 тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР. ФБР никогда прежде не выделяло столько ресурсов для обеспечения одного мероприятия, добавил он.

« "Мы открыли первую в истории школу по борьбе с беспилотниками, обучив сотрудников правоохранительных органов со всей страны для чемпионата мира. Мы изъяли более 700 дронов вблизи воздушного пространства (мероприятий - ред.) ФИФА", - добавил он.

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).