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ЧМ-2026 в США прошел без серьезных нарушений, заявил глава ФБР - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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03:29 20.07.2026
ЧМ-2026 в США прошел без серьезных нарушений, заявил глава ФБР

Глава ФБР Патель заявил, что ЧМ-2026 в США прошел без серьезных нарушений

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года в США прошел без серьезных нарушений безопасности.
  • В ходе чемпионата было задействовано почти 5 тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР, и была открыта первая в истории школа по борьбе с беспилотниками.
  • Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель заявил, что чемпионат мира по футболу 2026 года в Соединенных Штатах прошел без серьезных нарушений безопасности.
"Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в истории человечества, побив предыдущий рекорд посещаемости на десятки процентов. Америка, мы справились, ноль серьезных нарушений безопасности на территории всей страны, в то время как мы провели мероприятие, эквивалентное 78 Супербоулам в течении 38 дней", - написал Патель в соцсети X.
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Как заявил глава бюро, в ходе чемпионата было задействовано почти 5 тысяч сотрудников из штаб-квартиры, региональных и международных отделений ФБР. ФБР никогда прежде не выделяло столько ресурсов для обеспечения одного мероприятия, добавил он.
«
"Мы открыли первую в истории школу по борьбе с беспилотниками, обучив сотрудников правоохранительных органов со всей страны для чемпионата мира. Мы изъяли более 700 дронов вблизи воздушного пространства (мероприятий - ред.) ФИФА", - добавил он.
В воскресенье сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира со счетом 1:0 (в дополнительное время). Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола, после немца Марио Гетце (2014).
Чемпионат мира впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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ФутболВ миреАмерикаИспанияАргентинаКэш ПательФБРМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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