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Жителей Черногории предупредили о резком скачке цен на бензин и дизтопливо - РИА Новости, 20.07.2026
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16:43 20.07.2026
Жителей Черногории предупредили о резком скачке цен на бензин и дизтопливо

В Черногории 21 июля бензин и дизтопливо подорожают на 8 и 14 евроцентов за литр

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка бензином автомобиля . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории вырастут на восемь и 14 евроцентов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
  • Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке вызван эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и риском ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе.
  • Перерасчет максимальных розничных цен нефтепродуктов в Черногории назначен на 27 июля.
БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории в розничной продаже вырастут на восемь и 14 евроцентов в полночь на вторник в связи с глобальным подорожанием нефтепродуктов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщило министерство энергетики и горного дела республики.
Ведомство указало в сообщении, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке и риск дальнейшего ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе вызвали резкий рост цен нефти и нефтепродуктов на мировом рынке и "с последствиями сталкиваются все страны, которые зависят от импорта нефтепродуктов, включая Черногорию".
Согласно данным на официальном сайте минэнерго, цена литра бензина EUROSUPER 98 в рознице вырастет во вторник на 7 евроцентов до 1,75 евро за литр, бензина EUROSUPER 95 на 8 евроцентов до 1,72 евро за литр, дизтопливо подорожает на 14 евроцентов до 1,81 евро за литр и солярка - на 12 евроцентов до 1,71 евро за литр.
Следующий перерасчет максимальных розничных цен нефтепродуктов в Черногории назначен на 27 июля.
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В миреЧерногорияБлижний ВостокОрмузский пролив
 
 
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