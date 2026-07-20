Жителей Черногории предупредили о резком скачке цен на бензин и дизтопливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории вырастут на восемь и 14 евроцентов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
- Резкий рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке вызван эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и риском ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе.
- Перерасчет максимальных розничных цен нефтепродуктов в Черногории назначен на 27 июля.
БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории в розничной продаже вырастут на восемь и 14 евроцентов в полночь на вторник в связи с глобальным подорожанием нефтепродуктов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщило министерство энергетики и горного дела республики.
Ведомство указало в сообщении, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке и риск дальнейшего ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе вызвали резкий рост цен нефти и нефтепродуктов на мировом рынке и "с последствиями сталкиваются все страны, которые зависят от импорта нефтепродуктов, включая Черногорию".
Согласно данным на официальном сайте минэнерго, цена литра бензина EUROSUPER 98 в рознице вырастет во вторник на 7 евроцентов до 1,75 евро за литр, бензина EUROSUPER 95 на 8 евроцентов до 1,72 евро за литр, дизтопливо подорожает на 14 евроцентов до 1,81 евро за литр и солярка - на 12 евроцентов до 1,71 евро за литр.
Следующий перерасчет максимальных розничных цен нефтепродуктов в Черногории назначен на 27 июля.