Жителей Черногории предупредили о резком скачке цен на бензин и дизтопливо

БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Цены на бензин и дизельное топливо в Черногории в розничной продаже вырастут на восемь и 14 евроцентов в полночь на вторник в связи с глобальным подорожанием нефтепродуктов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщило министерство энергетики и горного дела республики.