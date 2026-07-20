В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тарбагатайском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5.
- Толчки были ощутимы в Улан-Удэ, разрушений нет.
УЛАН-УДЭ, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
"В 11.45 (06.45 мск) произошло землетрясение. Магнитуда - 3,5. Разрушений нет", - сказал собеседник агентства.
Пользователи в соцсетях пишут, что почувствовали небольшие толчки в Улан-Удэ.
Районный центр Тарбагатайского района находится в 52 километрах от столицы Бурятии.