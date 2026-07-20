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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5 - РИА Новости, 20.07.2026
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08:05 20.07.2026
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Тарбагатайском районе в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тарбагатайском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5.
  • Толчки были ощутимы в Улан-Удэ, разрушений нет.
УЛАН-УДЭ, 20 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
"В 11.45 (06.45 мск) произошло землетрясение. Магнитуда - 3,5. Разрушений нет", - сказал собеседник агентства.
Пользователи в соцсетях пишут, что почувствовали небольшие толчки в Улан-Удэ.
Районный центр Тарбагатайского района находится в 52 километрах от столицы Бурятии.
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ПроисшествияТарбагатайский районРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
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