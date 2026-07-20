В Брянской области при атаке ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области один человек погиб в результате атак.
- Тринадцать человек получили ранения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, 13 ранены в результате атак украинских террористов в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
"Один человек погиб, 13 человек ранено в результате атак украинских террористов", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18