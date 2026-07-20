Бернем не затронул темы внешней политики в речи на Даунинг-стрит

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый британский премьер-министр Энди Бернем не затронул тему внешней политики Великобритании в первой речи на Даунинг-стрит в качестве премьера, следует из трансляции его выступления.

Бернем пообещал провести внутренние реформы в разных сферах, однако не упомянул свои планы по внешней политике страны, следует из его выступления, которое транслировали британские СМИ.