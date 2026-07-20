Бернем не затронул темы внешней политики в речи на Даунинг-стрит

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем стал новым британским премьер-министром.
- В первой речи на Даунинг-стрит он пообещал провести внутренние реформы, но не затронул тему внешней политики Великобритании.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый британский премьер-министр Энди Бернем не затронул тему внешней политики Великобритании в первой речи на Даунинг-стрит в качестве премьера, следует из трансляции его выступления.
Бернем пообещал провести внутренние реформы в разных сферах, однако не упомянул свои планы по внешней политике страны, следует из его выступления, которое транслировали британские СМИ.