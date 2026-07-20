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Бернем не затронул темы внешней политики в речи на Даунинг-стрит - РИА Новости, 20.07.2026
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15:07 20.07.2026 (обновлено: 15:13 20.07.2026)
Бернем не затронул темы внешней политики в речи на Даунинг-стрит

Бернем на затронул темы внешней политики в первой речи на Даунинг-стрит

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем стал новым британским премьер-министром.
  • В первой речи на Даунинг-стрит он пообещал провести внутренние реформы, но не затронул тему внешней политики Великобритании.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый британский премьер-министр Энди Бернем не затронул тему внешней политики Великобритании в первой речи на Даунинг-стрит в качестве премьера, следует из трансляции его выступления.
Бернем пообещал провести внутренние реформы в разных сферах, однако не упомянул свои планы по внешней политике страны, следует из его выступления, которое транслировали британские СМИ.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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