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ГД рассмотрит проект о новых правилах подписания кредитных договоров - РИА Новости, 20.07.2026
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08:09 20.07.2026 (обновлено: 08:14 20.07.2026)
ГД рассмотрит проект о новых правилах подписания кредитных договоров

ГД рассмотрит проект об обязательном уведомлении о кредитах в банках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязанности банков информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров.
  • В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказаться от кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей.
  • Оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или "Госуслуги" в течение 15 минут.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об обязанности банков информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На этой неделе планируем рассмотреть законопроект, направленный на защиту людей от мошенников… законопроектом предлагается возложить на банки и микрофинансовые организации обязанность информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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Председатель Госдумы отметил, что в уведомлении должны быть указаны: индивидуальные условия; процентная ставка; сумма займа; срок возврата; а также информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей.
По словам Володина, проектом также предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или "Госуслуги" незамедлительно - в течение 15 минут.
"Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин со ссылкой на данные ЦБ отметил, что в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках составил 12,8 млрд рублей, а в 2025 году он сократился на 40%.
Он добавил, что опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется.
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