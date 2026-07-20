Бахрейн сообщил об отражении воздушной атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Бахрейна утром отражают новую воздушную атаку.
- Предыдущая атака была ночью, о чем сообщило государственное телевидение королевства со ссылкой на минобороны.
ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Бахрейна в понедельник утром отражают новую воздушную атаку после предыдущей атаки, которая была ночью, сообщило государственное телевидение королевства со ссылкой на минобороны.
"Системы противовоздушной обороны отражают воздушные иранские атаки в небе над Королевством Бахрейн", - отмечается в заявлении.
Последнее сообщение о воздушной атаке в Бахрейне было в полночь по московскому времени.