Рейтинг@Mail.ru
Бахрейн сообщил об отражении воздушной атаки - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 20.07.2026 (обновлено: 09:15 20.07.2026)
Бахрейн сообщил об отражении воздушной атаки

ПВО Бахрейна отражает воздушную атаку

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Бахрейна утром отражают новую воздушную атаку.
  • Предыдущая атака была ночью, о чем сообщило государственное телевидение королевства со ссылкой на минобороны.
ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Бахрейна в понедельник утром отражают новую воздушную атаку после предыдущей атаки, которая была ночью, сообщило государственное телевидение королевства со ссылкой на минобороны.
"Системы противовоздушной обороны отражают воздушные иранские атаки в небе над Королевством Бахрейн", - отмечается в заявлении.
Последнее сообщение о воздушной атаке в Бахрейне было в полночь по московскому времени.
Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Иран заявил, что атаковал дронами ангары и мосты на авиабазе США в Бахрейне
18 июля, 08:23
 
БахрейнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала