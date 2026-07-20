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Посольство США в Бахрейне заявило, что Иран может нанести удары по Манаме - РИА Новости, 20.07.2026
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03:11 20.07.2026
Посольство США в Бахрейне заявило, что Иран может нанести удары по Манаме

Посольство США в Бахрейне утверждает, что Иран якобы может ударить по столице

© AP Photo / Kamran JebreiliМанама
Манама - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Манама . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство США в Бахрейне утверждает, что Иран может нанести удары по некоторым объектам в центральной части Манамы.
  • Посольство призвало американцев сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посольство США в Бахрейне утверждает, что Иран якобы может нанести удары по столице страны Манаме.
"Посольство США располагает информацией, которая позволяет предположить, что Иран может предпринять атаки на некоторые объекты в центральной части Манамы", - говорится в сообщении посольства в соцсети Х.
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