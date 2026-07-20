Посольство США в Бахрейне заявило, что Иран может нанести удары по Манаме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство США в Бахрейне утверждает, что Иран может нанести удары по некоторым объектам в центральной части Манамы.
- Посольство призвало американцев сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посольство США в Бахрейне утверждает, что Иран якобы может нанести удары по столице страны Манаме.
В посольстве призвали американцев сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.