Комаров и Федорищев поздравили коллектив "АвтоВАЗа" с юбилеем

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравили коллектив "АвоВАЗа" с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производства обновленной "Нивы", сообщает пресс-служба правительства региона.
Комаров отметил в поздравлении, что для крупнейшего машиностроительного предприятия в РФ 60 лет – это большая история и благодаря коллективу "АвтоВАЗа" все проблемы, трудности преодолевались слаженно, квалифицированно и очень ответственно. Он вручил государственные награды отличившимся работникам - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетную грамоту и Благодарность Президента РФ.
Глава Самарской области, в свою очередь, подчеркнул, что юбилей предприятия - праздник не только для Тольятти и Самарской области - для всей страны. "60 лет назад была основана целая новая отрасль, которая стала одной из передовых, локомотивом развития нашего промышленного потенциала, и до сих пор ей остается. Завод был построен за 3 года и 3 месяца, так вот, за последние 3 года и 3 месяца на "АвтоВАЗе" было выпущено три новых модели. Это говорит о том, что поддержка президента России, правительства позволяет заводу развиваться, о том, что трудовой коллектив всегда крепок, слажен", - приводятся в сообщении слова Федорищева. Он также вручил ряд региональных наград сотрудникам предприятия.
Как отметили в пресс-службе, сегодня модельная линейка "АвтоВАЗа" охватывает практически все основные сегменты массового рынка — от городских автомобилей до универсалов, кросс-версий, внедорожников, битопливных и электрических моделей. В 2025 году начат выпуск компактного автомобиля бюджетного сегмента "Лада Искра". В III квартале 2026 года стартует выпуск нового городского кроссовера "Лада Азимут".
Сейчас "АвтоВАЗ" запустил производство обновленной версии "Лада Нива Легенда" с двигателем 1,8 литра. Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.