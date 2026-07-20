Комаров и Федорищев поздравили коллектив "АвтоВАЗа" с юбилеем

Комаров отметил в поздравлении, что для крупнейшего машиностроительного предприятия в РФ 60 лет – это большая история и благодаря коллективу "АвтоВАЗа" все проблемы, трудности преодолевались слаженно, квалифицированно и очень ответственно. Он вручил государственные награды отличившимся работникам - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетную грамоту и Благодарность Президента РФ.

Глава Самарской области, в свою очередь, подчеркнул, что юбилей предприятия - праздник не только для Тольятти и Самарской области - для всей страны. "60 лет назад была основана целая новая отрасль, которая стала одной из передовых, локомотивом развития нашего промышленного потенциала, и до сих пор ей остается. Завод был построен за 3 года и 3 месяца, так вот, за последние 3 года и 3 месяца на "АвтоВАЗе" было выпущено три новых модели. Это говорит о том, что поддержка президента России, правительства позволяет заводу развиваться, о том, что трудовой коллектив всегда крепок, слажен", - приводятся в сообщении слова Федорищева. Он также вручил ряд региональных наград сотрудникам предприятия.