Минпромторг России продолжит поддерживать "АвтоВАЗ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России продолжит оказывать поддержку «АвтоВАЗу».
- «АвтоВАЗ» начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend, которая получила более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.
ТОЛЬЯТТИ, 20 июл - РИА Новости. Минпромторг России продолжит оказывать поддержку "АвтоВАЗу", заявил замминистра промышленности и торговли Алексей Матушанский в ходе торжественной церемонии запуска производства обновленной Lada Niva Legend.
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"Министерство промышленности и торговли со своей стороны продолжит … поддержку "АвтоВАЗа", - сказал он.
В понедельник, в день своего 60-летнего юбилея, "АвтоВАЗ" начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.
Новый мотор имеет мощность 90 лошадиных сил. Автомобиль получил новую подвеску, улучшенную систему обогрева (охлаждения) салона, а также обновленную и более комфортную эргономику салона.