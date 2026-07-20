Минпромторг России продолжит поддерживать "АвтоВАЗ"

В понедельник, в день своего 60-летнего юбилея, "АвтоВАЗ" начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. Суммарно автомобиль получил более 350 новых и модернизированных деталей и узлов. В том числе новый двигатель, модернизированное шасси и кузов, новые электронные системы.