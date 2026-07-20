Мантуров назвал одну из важнейших задач "АвтоВАЗа"

Краткий пересказ от РИА ИИ Денис Мантуров назвал наращивание доли российских компонентов и развитие собственных производственных цепочек приоритетными задачами для "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной версии Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра.

Первый вице-премьер отметил значимость укрепления экспортного потенциала российской автомобильной техники и конкурентоспособности моделей на внешних рынках.

ТОЛЬЯТТИ, 20 июл - РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал наращивание доли российских компонентов и развитие собственных производственных цепочек одними из приоритетных задач, которые сегодня стоят перед "АвтоВАЗом".

« "Как перед флагманом легкового автомобилестроения нашей страны перед вами стоят принципиально важные задачи. В числе приоритетов - дальнейшее наращивание доли российских компонентов, развитие собственных производственных цепочек", - зачитал слова Мантурова замглавы Минпромторга России Алексей Матушанский в ходе торжественный церемонии запуска производства обновленной Niva Legend.

Первый вице-премьер отметил, что в нынешних условиях роль "АвтоВАЗа" уходит за границы только производителя автомобилей. По его словам, предприятия компании являются точкой сборки компетенций.

Кроме того, не менее значимо укрепление экспортного потенциала российской автомобильной техники, отметил он. На внешних рынках необходимо опираться на конкурентоспособность собственных моделей, их качество, надежность и доступность.