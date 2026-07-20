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Названа причина массового ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 20.07.2026
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17:43 20.07.2026
Названа причина массового ДТП в Ростовской области

В Ростовской области 12 автомобилей столкнулись из-за пожара на поле

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия в Ростовской области.
  • Причина ДТП — возгорание поля и задымление проезжей части, пострадал водитель грузовика.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Ростовской области из-за пожара на поле и задымления проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона.
По информации полиции, авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия. Столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. Пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.
"Данное ДТП произошло из-за возгорания поля слева и задымления проезжей части автодороги", - говорится в сообщении.
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