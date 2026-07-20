Названа причина массового ДТП в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия в Ростовской области.
- Причина ДТП — возгорание поля и задымление проезжей части, пострадал водитель грузовика.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Ростовской области из-за пожара на поле и задымления проезжей части, сообщает Госавтоинспекция региона.
По информации полиции, авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия. Столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. Пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.
"Данное ДТП произошло из-за возгорания поля слева и задымления проезжей части автодороги", - говорится в сообщении.