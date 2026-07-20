В Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 12-м километре автодороги «Р-280» «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей, включая два грузовика.
- В результате аварии пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Двенадцать автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области, один человек пострадал, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия.
"Произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых автомобиля и десять легковых автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1993 года рождения, сообщили в ведомстве.
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