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В Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей - РИА Новости, 20.07.2026
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17:28 20.07.2026
В Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей

В Ростовской области произошло массовое ДТП, один человек пострадал

© Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе "Р280" в Ростовской области
Последствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе Р280 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе "Р280" в Ростовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 12-м километре автодороги «Р-280» «Новороссия» в Мясниковском районе Ростовской области произошло ДТП с участием 12 автомобилей, включая два грузовика.
  • В результате аварии пострадал водитель грузовика 1993 года рождения.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Двенадцать автомобилей, в том числе два грузовика, столкнулись на трассе в Мясниковском районе Ростовской области, один человек пострадал, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия.
"Произошло ДТП с участием 12 автомобилей, из которых два грузовых автомобиля и десять легковых автомобилей", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика 1993 года рождения, сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияМясниковский районРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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