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Глава аппарата Пашиняна написал заявление об отставке - РИА Новости, 20.07.2026
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21:25 20.07.2026
Глава аппарата Пашиняна написал заявление об отставке

armlur.am: глава аппарата Пашиняна решил покинуть пост по собственному желанию

© Фото : Press office of the Government of RAГлава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян
Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Press office of the Government of RA
Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности.
  • Заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва Арутюнян не подавал.
ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Глава аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян написал заявление об освобождении с занимаемой должности, сообщает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники.
«
"Наши информированные источники сообщают, что руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
При этом издание отмечает, что Арутюнян не подавал заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва.
Ранее тот же ресурс сообщил, что аппарат Пашиняна может возглавить бывший посол Армении в США Лилит Макунц, которая считается одной из его самых верных соратниц.
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