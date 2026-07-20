Глава аппарата Пашиняна написал заявление об отставке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности.
- Заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва Арутюнян не подавал.
ЕРЕВАН, 20 июл – РИА Новости. Глава аппарата премьера Армении Никола Пашиняна Араик Арутюнян написал заявление об освобождении с занимаемой должности, сообщает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники.
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"Наши информированные источники сообщают, что руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян написал заявление об освобождении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
При этом издание отмечает, что Арутюнян не подавал заявление о самоотводе относительно отказа от депутатского мандата в парламенте нового созыва.
Ранее тот же ресурс сообщил, что аппарат Пашиняна может возглавить бывший посол Армении в США Лилит Макунц, которая считается одной из его самых верных соратниц.