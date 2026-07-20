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В Израиле археологи нашли обломки времен разрушения Первого храма - РИА Новости, 20.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:49 20.07.2026
В Израиле археологи нашли обломки времен разрушения Первого храма

JP: израильские археологи обнаружили балки времен разрушения Первого храма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМасштабная линейка археолога
Масштабная линейка археолога - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Масштабная линейка археолога. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археологи обнаружили обгоревшие деревянные балки в Городе Давида в Иерусалиме.
  • Балки сохранились на протяжении 2600 лет благодаря расплавившейся во время пожара штукатурке, считает руководитель раскопок Эфрат Бочер.
  • Доктор Йоханна Регев подчеркнула, что теперь можно повысить точность датировки находок примерно до десяти лет.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл – РИА Новости. Археологи обнаружили в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки, пострадавшие при пожаре времен разрушения Первого храма в 568 году до н.э., сообщила газета Jerusalem Post, ссылаясь на заявление управления по делам древностей Израиля.
"В ходе недавних раскопок в Национальном парке в Городе Давида были обнаружены массивные деревянные балки, обугленные в результате пожара, уничтожившего Иерусалим и Первый храм", - говорится в заявлении.
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Руководитель раскопок Эфрат Бочер считает, что эти балки служили крышей внутреннего двора здания и сохранились на протяжении 2600 лет благодаря штукатурке, которая, расплавившись во время пожара, герметично покрыла древесину.
Доктор Йоханна Регев из Управления по делам древностей Иерусалима подчеркнула, что подобную древесину с большим количеством годичных колец редко удается найти.
"До сих пор нам удавалось датировать находки лишь с точностью до нескольких сотен лет. Теперь же мы можем значительно повысить точность и сузить диапазон датировки примерно до десяти лет", - добавила она.
Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.
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