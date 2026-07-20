В Израиле археологи нашли обломки времен разрушения Первого храма

Краткий пересказ от РИА ИИ Археологи обнаружили обгоревшие деревянные балки в Городе Давида в Иерусалиме.

Балки сохранились на протяжении 2600 лет благодаря расплавившейся во время пожара штукатурке, считает руководитель раскопок Эфрат Бочер.

Доктор Йоханна Регев подчеркнула, что теперь можно повысить точность датировки находок примерно до десяти лет.

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл – РИА Новости. Археологи обнаружили в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки, пострадавшие при пожаре времен разрушения Первого храма в 568 году до н.э., сообщила газета Jerusalem Post, ссылаясь на заявление управления по делам древностей Израиля.

"В ходе недавних раскопок в Национальном парке в Городе Давида были обнаружены массивные деревянные балки, обугленные в результате пожара, уничтожившего Иерусалим и Первый храм", - говорится в заявлении.

Руководитель раскопок Эфрат Бочер считает, что эти балки служили крышей внутреннего двора здания и сохранились на протяжении 2600 лет благодаря штукатурке, которая, расплавившись во время пожара, герметично покрыла древесину.

Доктор Йоханна Регев из Управления по делам древностей Иерусалима подчеркнула, что подобную древесину с большим количеством годичных колец редко удается найти.

"До сих пор нам удавалось датировать находки лишь с точностью до нескольких сотен лет. Теперь же мы можем значительно повысить точность и сузить диапазон датировки примерно до десяти лет", - добавила она.