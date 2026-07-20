В Израиле археологи нашли обломки времен разрушения Первого храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Археологи обнаружили обгоревшие деревянные балки в Городе Давида в Иерусалиме.
- Балки сохранились на протяжении 2600 лет благодаря расплавившейся во время пожара штукатурке, считает руководитель раскопок Эфрат Бочер.
- Доктор Йоханна Регев подчеркнула, что теперь можно повысить точность датировки находок примерно до десяти лет.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл – РИА Новости. Археологи обнаружили в городе Давида в Иерусалиме обгоревшие деревянные балки, пострадавшие при пожаре времен разрушения Первого храма в 568 году до н.э., сообщила газета Jerusalem Post, ссылаясь на заявление управления по делам древностей Израиля.
"В ходе недавних раскопок в Национальном парке в Городе Давида были обнаружены массивные деревянные балки, обугленные в результате пожара, уничтожившего Иерусалим и Первый храм", - говорится в заявлении.
Руководитель раскопок Эфрат Бочер считает, что эти балки служили крышей внутреннего двора здания и сохранились на протяжении 2600 лет благодаря штукатурке, которая, расплавившись во время пожара, герметично покрыла древесину.
Доктор Йоханна Регев из Управления по делам древностей Иерусалима подчеркнула, что подобную древесину с большим количеством годичных колец редко удается найти.
"До сих пор нам удавалось датировать находки лишь с точностью до нескольких сотен лет. Теперь же мы можем значительно повысить точность и сузить диапазон датировки примерно до десяти лет", - добавила она.
Первый храм в Иерусалиме несколько сотен лет являлся главным культовым и законодательным местом древней Иудеи. Он был разрушен в VI веке до нашей эры Вавилоном.