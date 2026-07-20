Месси провалил финал на глазах у Овечкина. Испания размазала Аргентину!

Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Аргентинцы не смогли защитить чемпионский титул и полностью провалили решающий матч мундиаля.

Путь к финалу

Этот день наконец-то настал. Финал чемпионата мира — 2026! До главного матча всего футбольного сезона дошли сборные Аргентины и Испании, которые доказали свой статус сильнейших национальных команд на планете.

© REUTERS / Jeenah Moon Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026 © REUTERS / Jeenah Moon Сборные Испании и Аргенины на финале ЧМ-2026

Аргентинцы добрались до финальной стадии мундиаля без потерь. "Альбиселесте" уверенно выиграли группу J, набрав 9 очков из девяти возможных и одолев команды Алжира, Австрии и Иордании, а затем поочередно разобрались в плей-офф с Кабо-Верде, Египтом, Швейцарией и Англией. И если в групповом раунде подопечные Лионеля Скалони проблем не испытали, то в плей-офф каждый матч для них был настоящим приключением, борьбой и проверкой характера победителей: всякий раз аргентинцам приходилось выбираться из ситуаций, близких к катастрофическим, но с этим они до сих пор справлялись. Яркие эмоции и слезы счастья аргентинской сборной после каждой из побед громче всяких слов говорили о том, насколько особенным стал для чемпионов предыдущего мирового первенства этот путь.

Сборная Испании же добралась до финала более играюче, увереннее и задорнее. Местами — даже прагматичнее. Да, у "Красной фурии" произошел небольшой казус на самом старте турнира, когда они в первом туре группового этапа не смогли ни обыграть, ни даже забить команде Кабо-Верде, благодаря чему спортивный мир хотя бы на ближайшие месяцы получил нового героя в лице 40-летнего голкипера Возиньи, но впоследствии у подопечных Луиса де ла Фуэнте более проблем не возникло. Сильнейшая сборная Европы разобралась в группе с Саудовской Аравией и Уругваем, а в плей-офф поочередно одолела Австрию и Португалию, раз и навсегда лишив Криштиану Роналду мечты стать чемпионом мира, а затем разобралась с Бельгией и Францией.

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA Ламин Ямаль © REUTERS / VINCENT CARCHIETTA Ламин Ямаль

Главные цифры до финала

сборные Испании и Аргентины до сегодняшнего дня провели 14 очных матчей и лишь один — в рамках официальной игры. Та встреча состоялась в групповом этапе чемпионата мира 1966 года и завершилась победой аргентинцев (2:1). В общей сумме же команды добыли по шесть побед за всю историю очного противостояния и еще дважды сыграли вничью;

для Аргентины этот финал стал седьмым за всю историю выступления "альбиселесте" на мировых первенствах: аргентинцы до сегодняшнего дня завоевали по три золотые и серебряные награды. Испания всего лишь второй раз в истории пробилась в финал мундиаля. Их предыдущий финал стал триумфальным (в 2010 году);

Лионель Месси, сыгравший за всю карьеру на шести чемпионатах мира, трижды дошел до финала. В 2014 году он уступил Германии (0:1), а в 2022 году впервые поднял Кубок мира над головой после победы над Францией (3:3, 4:2 - по пенальти). 39-летний аргентинец стал первым в истории футболистом, кто сыграл в трех финалах чемпионатов мира с первых минут;

накануне Месси упустил звание лучшего бомбардира как на ЧМ-2026, так и в истории мировых первенств — в матче за третье место лидер сборной Франции Килиан Мбаппе, забив два мяча, возглавил оба рейтинга (10 голов на ЧМ-2026 и 22 гола на мундиалях за карьеру). В активе Лео до сегодняшней игры было 8 мячей на турнире в Америке и 21 мяч — за карьеру на Кубках мира. Букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 2.50 на то, что Месси забьет как минимум один мяч в финале против Испании;

лучший бомбардир сборной Испании на ЧМ-2026 Микель Оярсабаль до финального матча забил пять мячей на турнире и повторил национальный рекорд по голам на одном мундиале. Столько же мячей на одном розыгрыше чемпионата мира в стане испанской команды удалось забить лишь Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давиду Вилье (2010);

до финального матча сборная Испании на чемпионате мира 2026 года пропустила всего лишь один мяч (в игре с Бельгией в четвертьфинале, 2:1), при этом забив за этот же отрезок 13 мячей. Команда Аргентины на пути к финале пропустила семь мячей в семи матчах, но забила 19.

Другие интересные факты о противостоянии Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026 ярко описаны в нашем материале на сайте РИА Новости Спорт.

Стартовые составы команд на финал ЧМ-2026

Сборная Испании: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль. Сборная Аргентины: Эмилиано Мартинес, Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Гонсало Монтьель, Родриго де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Нико Гонсалес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

© REUTERS / Lee Smith Ламин Ямаль и Лионель Месси © REUTERS / Lee Smith Ламин Ямаль и Лионель Месси

Жаркое начало, но не более

Несмотря на умение обеих команд играть красиво, ярко и эффектно, был немалый риск того, что в финале испанцы и аргентинцы пожертвуют этим в финальном матче ради предельно аккуратного и осторожного футбола в связи с очень высокой ценой ошибки. Но дебют встречи испанцы и аргентинцы провели весьма бодро и организовали несколько подряд острых подходов к воротам.

Уже на первых минутах у юного таланта сборной Испании Ламина Ямаля, об особой дуэли и связи с Месси которого много говорили и писали накануне финала, было два хороших момента. Сперва 19-летняя звезда "Барселоны" не без доли везения в виде рикошета от ноги игрока сборной Аргентины обыгрался в "стенку" с Дани Ольмо и пробрался к углу вратарской, откуда пробил в Мартинеса. Через пару мгновений Ямаль снова прорвался во вратарскую, но до аргентинского вратаря уже не смог доставить мяч — его удар был заблокирован защитником.

© REUTERS / Jeenah Moon Эпизод матча Испания - Аргентина © REUTERS / Jeenah Moon Эпизод матча Испания - Аргентина

Была работа и у Уная Симона. Лапорт ошибся с передачей в центре поля и совершил грубый обрез, после чего Альварес одной передачей едва не вывел Месси один на один с вратарем сборной Испании. Симон сыграл на опережение и, выбежав из ворот, успел к мячу раньше Месси и лишил того потенциально голевого момента.

Впрочем, после оживленной игры в старте Испания и Аргентина все же перешли на более спокойный режим — редким ярким моментом в середине первого тайма был, например, финт Месси, который на левом фланге атаки обыграл Ямаля, прокинув тому мяч между ног. Все-таки играть днем при 30-градусной жаре под палящим солнцем с высоким темпом слишком трудно.

А ведь стадион "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка даже не оснащен крышей. Зато звезд на арене — помимо футболистов — было очень много. Среди знаменитых на весь мир зрителей был и прославленный российский хоккеист, рекордсмен НХЛ по голам за всю историю Александр Овечкин, который приехал на финал ЧМ-2026 вместе со своей супругой Анастасией. Украшением финального матча стало, конечно же, выступление Мадонны, Шакиры, BTS, Джастина Бибера, Теда Лассо и дирижера оркестра Густаво Дудамеля в перерыве на большой сцене по периметру всего футбольного поля, где нашлось место и упоминаниям России

© REUTERS / JON DURR Концерт в перерыве финального матча ЧМ-2026 © REUTERS / JON DURR Концерт в перерыве финального матча ЧМ-2026

Аргентина не доиграла финал в полном составе

Планы сборной Аргентины были нарушены там, откуда не ждали. В концовке первого тайма "альбиселесте" лишились Лисандро Мартинеса — основной защитник аргентинской сборной получил мышечную травму и досрочно завершил игру. Его заменил Николас Отаменди.

© REUTERS / Carlos Barria Лисандро Мартинес © REUTERS / Carlos Barria Лисандро Мартинес

В перерыве Скалони произвел еще одно изменение в составе и бросил в игру бывшего полузащитника петебургского "Зенита" Леандро Паредеса, который вышел вместо Николаса Гонсалеса. О себе Паредес заявил сразу. В начале второго тайма аргентинец грязно сыграл против Родри, ударив того в спину, а следом спровоцировал потасовку и толкнул Ольмо. За грубую игру бывший зенитовец был "награжден" дежурной для него желтой карточкой.

Горчичник нисколько не успокоил заведенного Паредеса. Сразу после того, как он увидел перед собой желтую карточку, аргентинский хавбек продолжил играть чересчур эмоционально и грубо. Уже на 15-й минуте после своего выхода на поле Леандро мог досрочно завершить матч, когда откровенно врезал сзади по ноге Педро Порро и вдобавок наорал на главного арбитра встречи Славко Винчича. Паредесу повезло, что словенский судья пожалел его и не удалил. Для Аргентины, которая и без того находилась под мощным прессингом испанцев и больше беспокоилась о том, как не пропустить, нежели о создании моментов у владений Симона (за 90 минут "альбиселесте" ни разу не пробили ни в створ, ни в сторону его ворот), потеря центрального хавбека могла стать роковой.

© REUTERS / Amanda Perobelli Леандро Паредес © REUTERS / Amanda Perobelli Леандро Паредес

Но по иронии судьбы аргентинцы все-таки не смогли доиграть матч в полном составе. Уже в компенсированное время Энцо Фернандес сыграл очень безответственно и буквально влетел в Пау Кубарси и грубо снес того с ног. Винчич был безжалостен и показал аргентинскому полузащитнику красную карточку.

90 минут снова оказалось мало

До сегодняшнего матча в пяти предыдущих финалах чемпионатов мира четыре раза исход встречи решался за пределами основного времени. Битва Испании и Аргентины продолжила эту "традицию". На протяжении всего второго тайма "альбиселесте" действовали в режиме выживания, раз за разом отбивая атаки испанцев — Эмилиано Мартинес работал без устали, постоянно выручая свою команду после опасных ударов и подходов соперника. Именно аргентинский вратарь стал виновником того, что финал ЧМ-2026 не ограничился 90 минутами. Так, на последней добавленной к основному времени матча минуте Мартинес совершил мощный сейв после выстрела Ямаля со штрафного, который в очередной раз "привез" Паредес.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Эмилиано Мартинес © REUTERS / Kai Pfaffenbach Эмилиано Мартинес

Все тот же Мартинес продолжил тащить Аргентину и в дополнительное время. Уже в начале первого экстратайма вышедший на замену Нико Уильямс выбежал из-за спин аргентинских защитников, отреагировав на заброс из глубины, и кивком головы едва не протолкнул мяч в ворота. Мартинес сыграл надежно.

Несколькими мгновениями позже Уильямс все же забил аргентинскому вратарю, но его гол судьи не засчитали. В ходе атаки испанцев Микель Мерино в борьбе за позицию наступил Отаменди на ноги, о чем и сигнализировал Винчич. Уильямс, к счастью для Аргентины, забил уже после свистка арбитра.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Ферран Торрес © REUTERS / Kai Pfaffenbach Ферран Торрес

105 минут отскакивали аргентинцы, но в начале второго экстратайма случилось то, что назревало, — гол сборной Испании. Уильямс все же нашел возможность поразить ворота Мартинеса, когда после навеса с левого фланга сделал классную скидку головой в район 11-метровой отметки, где без какой-либо опеки оказался Ферран Торрес, который расстрелял ворота Аргентины.

И есть в голе Торреса, который до сегодняшнего дня не забил ни одного мяча на турнире, какой-то символизм: Испания выиграла Кубок мира в 2010 году благодаря голу во втором экстратайме, а Аргентина проиграла в финале ЧМ-2014 после единственного забитого за матч мяча также во втором экстратайме.

© REUTERS / JAMES LANG Ферран Торрес © REUTERS / JAMES LANG Ферран Торрес

Следом все тот же Торрес почти закрепил успех Испании, выйдя один на один с Мартинесом и уверенно отправив мяч в ворота, но его второй гол судьи не засчитали, зафиксировав у Феррана крошечный офсайд.

Для испанцев этот момент едва не стал ключевым, ведь в самой концовке аргентинцы создали ряд опаснейших моментов — лишь когда прижало, Месси и компания вспомнили, как атаковать чужие ворота. Сперва Лео тонкой передачей вывел партнера в штрафную, и Маркос Сенеси почти прокинул мяч в ворота, но на пути оказался защитник сборной Испании. Следом после подачи Месси с углового мяч дошел до Джулиано Симеоне, перед которым были все ворота испанцев. Но сын Диего Симеоне умудрился послать снаряд сильно выше.

© REUTERS / Dylan Martinez Сборная Испании - чемпион мира 2026 года © REUTERS / Dylan Martinez Сборная Испании - чемпион мира 2026 года

В итоге 1:0 — Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира 2026 года. Пусть счет и минимальный, но исход абсолютно справедлив. Испанцы были лучше аргентинцев во всем. "Альбиселесте" же слишком поздно вспомнили, как играть в футбол, и в этот раз не смогли провернуть драматичный камбэк и ни разу за матч не ударили в створ ворот. 39-летний Лионель Месси, впервые за весь ЧМ-2026 оставшийся без результативных действий, вероятно, провел свою последнюю игру за национальную сборную.