Анохин: в Смоленской области действует комплексная система поддержки МСП

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Смоленской области развернута комплексная система поддержки предпринимателей, объединяющая федеральные и региональные меры, которые помогают привлекать финансирование на выгодных условиях и снижать затраты, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в "МАКС".

По его словам, одним из ключевых инструментов является федеральная программа льготного кредитования, реализуемая Корпорацией МСП совместно с Банком России. Предприниматели из приоритетных отраслей – производства, логистики, ИТ, туризма и креативных индустрий – могут получить кредит от 500 тысяч до 500 миллионов рублей по ставке "ключевая + 3%" на пополнение оборотных средств. Программа уже доступна в 73 банках-партнерах.

Для обновления производственных мощностей предприниматели могут воспользоваться федеральной программой льготного лизинга от "МСП Лизинг". Для предприятий обрабатывающей и легкой промышленности предусмотрены ставки 6% на российское оборудование и 8% – на импортное. Размер финансирования составляет от 3 до 100 миллионов рублей, срок – до 5 лет при первоначальном взносе от 10%.

Дополнительно министерство инвестиционного развития Смоленской области предоставляет субсидии на возмещение части затрат по первому взносу по договорам лизинга оборудования. Предприниматели могут компенсировать до 80% первоначального взноса, но не более 7 миллионов рублей на одного субъекта МСП.

Также в регионе доступны льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставке от 5 до 15% годовых, поручительства до 25 миллионов рублей и льготные займы от Фонда развития промышленности.