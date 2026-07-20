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Анохин: в Смоленской области действует комплексная система поддержки МСП - РИА Новости, 20.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:37 20.07.2026
Анохин: в Смоленской области действует комплексная система поддержки МСП

Глава Смоленщины Анохин: для МСП доступна федеральная и региональная поддержка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Смоленской области развернута комплексная система поддержки предпринимателей, объединяющая федеральные и региональные меры, которые помогают привлекать финансирование на выгодных условиях и снижать затраты, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в "МАКС".
По его словам, одним из ключевых инструментов является федеральная программа льготного кредитования, реализуемая Корпорацией МСП совместно с Банком России. Предприниматели из приоритетных отраслей – производства, логистики, ИТ, туризма и креативных индустрий – могут получить кредит от 500 тысяч до 500 миллионов рублей по ставке "ключевая + 3%" на пополнение оборотных средств. Программа уже доступна в 73 банках-партнерах.
Для обновления производственных мощностей предприниматели могут воспользоваться федеральной программой льготного лизинга от "МСП Лизинг". Для предприятий обрабатывающей и легкой промышленности предусмотрены ставки 6% на российское оборудование и 8% – на импортное. Размер финансирования составляет от 3 до 100 миллионов рублей, срок – до 5 лет при первоначальном взносе от 10%.
Дополнительно министерство инвестиционного развития Смоленской области предоставляет субсидии на возмещение части затрат по первому взносу по договорам лизинга оборудования. Предприниматели могут компенсировать до 80% первоначального взноса, но не более 7 миллионов рублей на одного субъекта МСП.
Также в регионе доступны льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей по ставке от 5 до 15% годовых, поручительства до 25 миллионов рублей и льготные займы от Фонда развития промышленности.
"Сочетание федеральных и региональных инструментов поддержки позволяет предпринимателям снизить нагрузку, привлечь необходимое финансирование и быстрее реализовывать инвестиционные проекты, а значит – помогает бизнесу развиваться и создавать новые точки роста экономики региона", - подчеркнул Анохин.
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