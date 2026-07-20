Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

"Аэропорт "Жуковский" ("Раменское") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.