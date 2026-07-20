Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Жуковский» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Меры приняты из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" ("Раменское") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.