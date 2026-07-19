Эксперт назвал самый подорожавший с конца XX века металл в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость золота увеличилась в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год.

Цены на медь, железную руду, никель и алюминий также выросли, но в меньшей степени.

На рост стоимости металлов повлияли общее увеличение мирового уровня потребительских цен, кризисы на финансовых рынках и колебания стоимости энергоносителей.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стоимость золота в мире увеличилась в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

"Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка , то большинство основных металлов подорожали, однако более всего - золото (в 12 раз)", - сказала она.

Кроме того, цена на медь за такой же период выросла в 5,87 раза, на железную руду - в 3,39 раза, на никель - в 1,71 раза, на алюминий - в 1,66 раза.

Левашенко отметила, что на рост их стоимости в XXI веке повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, например, на фоне роста затрат на добычу и переработку, цен на энергию, на оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США

В целом на динамику цены на основные промышленные металлы в XXI веке оказывали влияние кризисы на финансовых рынках, в частности, в 2008–2009 годах и 2019–2020 годах, а также изменения спроса и предложения, добавила она.