Эксперт назвал самый подорожавший с конца XX века металл в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость золота увеличилась в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год.
- Цены на медь, железную руду, никель и алюминий также выросли, но в меньшей степени.
- На рост стоимости металлов повлияли общее увеличение мирового уровня потребительских цен, кризисы на финансовых рынках и колебания стоимости энергоносителей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стоимость золота в мире увеличилась в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего - золото (в 12 раз)", - сказала она.
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Кроме того, цена на медь за такой же период выросла в 5,87 раза, на железную руду - в 3,39 раза, на никель - в 1,71 раза, на алюминий - в 1,66 раза.
Левашенко отметила, что на рост их стоимости в XXI веке повлияло общее увеличение мирового уровня потребительских цен, например, на фоне роста затрат на добычу и переработку, цен на энергию, на оборудование, а также вследствие изменения курса доллара США.
В целом на динамику цены на основные промышленные металлы в XXI веке оказывали влияние кризисы на финансовых рынках, в частности, в 2008–2009 годах и 2019–2020 годах, а также изменения спроса и предложения, добавила она.
Аналитик полагает, что колебания стоимости нефти и других энергоносителей также влияют на цены металлов.