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Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву - РИА Новости, 19.07.2026
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09:52 19.07.2026 (обновлено: 17:00 19.07.2026)
Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву

Зеленский назвал сегодняшний удар по Киеву одной из наиболее массированных атак

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский назвал ночную атаку на военные объекты в Киеве одной из наиболее масштабных.
  • Он считает защиту от баллистических ракет главным приоритетом.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал сегодняшние удары по военным объектам в украинской столице одной из наиболее масштабных атак.

"В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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