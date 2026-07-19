Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский назвал ночную атаку на военные объекты в Киеве одной из наиболее масштабных.
- Он считает защиту от баллистических ракет главным приоритетом.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал сегодняшние удары по военным объектам в украинской столице одной из наиболее масштабных атак.
"В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев", — говорится в публикации в Telegram-канале.
"В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Он назвал защиту от баллистических ракет главным приоритетом.
Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Минобороны сообщило, что российская армия нанесла мощные удары по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО. Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.