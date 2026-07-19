Зеленский сделал тяжелое признание после сегодняшнего удара по Киеву

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал сегодняшние удары по военным объектам в украинской столице одной из наиболее масштабных атак.



"В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев", — говорится в публикации в Telegram-канале.