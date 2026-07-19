Рейтинг@Mail.ru
Фицо: смена премьера на Украине сдвинет сроки консультаций со Словакией - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 19.07.2026
Фицо: смена премьера на Украине сдвинет сроки консультаций со Словакией

Фицо: перестановки в кабмине Украины сдвинут сроки консультаций со Словакией

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совместное заседание кабминов Словакии и Украины может быть отложено на более поздний срок.
  • Смена украинского премьера Сергея Корецкого может сдвинуть сроки проведения совместного заседания.
БРАТИСЛАВА, 19 июл - РИА Новости. Совместное заседание кабминов Словакии и Украины может быть отложено на более поздний срок из-за смены украинского премьера, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В четверг Рада назначила главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого главой кабмина Украины.
«
"Изменение на посту председателя правительства Украины с большой долей вероятности сдвинет нам сроки совместного заседания кабминов Словакии и Украины", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
В мае Фицо говорил, что очередное совместное заседание кабминов Словакии и Украины состоится до конца июня в Братиславе или Киеве, однако этого не произошло. Премьер Словакии информировал, что основными вопросами данной встречи должно стать развитие дорожного сообщения между Украиной и Словакией и расширение пограничных переходов между странами. Позже МИД Словакии сообщил, что местом проведения совместных консультаций выбран украинский Львов, а сроки заседания согласовываются.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
"Пока не ждите". Брюссель щелкнул Зеленского по носу
Вчера, 08:00
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоСергей Корецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала