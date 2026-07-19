Фицо: смена премьера на Украине сдвинет сроки консультаций со Словакией

"Изменение на посту председателя правительства Украины с большой долей вероятности сдвинет нам сроки совместного заседания кабминов Словакии и Украины", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

В мае Фицо говорил, что очередное совместное заседание кабминов Словакии и Украины состоится до конца июня в Братиславе или Киеве, однако этого не произошло. Премьер Словакии информировал, что основными вопросами данной встречи должно стать развитие дорожного сообщения между Украиной и Словакией и расширение пограничных переходов между странами. Позже МИД Словакии сообщил, что местом проведения совместных консультаций выбран украинский Львов, а сроки заседания согласовываются.