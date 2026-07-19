В Ярославской области подвели первые итоги рейдов с участием глав округов

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Более полутора тысяч нарушений выявлено в Ярославской области в результате дневных и вечерних рейдов с участием районных и городских глав, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Подвели первые итоги работы новой системы контроля за порядком в регионе. С мая мы запустили еженедельные обходы территорий главами округов. Уже проведено более 70 рейдов. Выявлено более 2600 нарушений, почти 1500 из них своевременно устранены", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что такие рейды должны проходить минимум два раза в неделю и не менее десяти раз в месяц - в дневное и вечернее время, как в городах, так и в малых населенных пунктах.