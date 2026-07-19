В Ярославской области подвели первые итоги рейдов с участием глав округов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области выявили более 1500 нарушений в результате рейдов с участием районных и городских глав.
- Губернатор Михаил Евраев подчеркнул необходимость проведения рейдов минимум два раза в неделю и не менее десяти раз в месяц.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Более полутора тысяч нарушений выявлено в Ярославской области в результате дневных и вечерних рейдов с участием районных и городских глав, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Подвели первые итоги работы новой системы контроля за порядком в регионе. С мая мы запустили еженедельные обходы территорий главами округов. Уже проведено более 70 рейдов. Выявлено более 2600 нарушений, почти 1500 из них своевременно устранены", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, участники рейдов уделяют особое внимание состоянию фасадов, контейнерных площадок, мусору, работе уличного освещения. Задача – выявлять нарушения, оперативно их устранять, привлекать собственников, реагировать на обращения жителей. К системе подключили инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора.
Губернатор подчеркнул, что такие рейды должны проходить минимум два раза в неделю и не менее десяти раз в месяц - в дневное и вечернее время, как в городах, так и в малых населенных пунктах.
"В отчетном периоде все руководители провели мероприятия, нарушения выявили. Но по устранению работу провели далеко не все. Хорошо справились Пошехонский, Рыбинский, Ростовский, Угличский, Брейтовский округа. Цель – наведение порядка. Прошу всех подойти ответственно: и муниципалитеты, и руководителей торговых точек и организаций, и жителей. Никто не создаст нам комфортную среду, кроме нас самих", - подчеркнул Евраев.