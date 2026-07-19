Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одесской области прогремели взрывы.
- В регионе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский "24-й канал".
"Взрывы в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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