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Вучич выступил за отказ от санкций против России - РИА Новости, 19.07.2026
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16:58 19.07.2026
Вучич выступил за отказ от санкций против России

Вучич заявил, что выступает за отказ от санкций против России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Вучич заявил о поддержке политики отсутствия санкций в отношении России и сохранения дружеских отношений с Москвой.
  • Сербия поддержала четыре из тринадцати пунктов резолюции ООН по осуждению действий России на Украине, которые не предполагают санкций и отчуждения имущества российских компаний в стране.
БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вновь заявил, что выступает за отказ от введения санкций в отношении России и за дружеские отношения официального Белграда и Москвы.
«
"Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией", - сказал Вучич гражданам в воскресенье при посещении муниципалитета Лапово.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
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