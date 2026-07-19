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На юге Казахстана спасли верблюда, провалившегося в канализационный колодец - РИА Новости, 19.07.2026
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10:58 19.07.2026 (обновлено: 11:17 19.07.2026)
На юге Казахстана спасли верблюда, провалившегося в канализационный колодец

На юге Казахстана спасатели вытащили верблюда из канализационного колодца

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верблюд провалился в канализационный колодец в городе Арал Кызылординской области.
  • Спасатели извлекли его с помощью специальной техники и оборудования.
АСТАНА, 19 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли верблюда из канализационного колодца в Кызылординской области на юге Казахстана, сообщает МЧС республики.
Кызылординской области, в городе Арал, на улице Е. Ормаганбетова верблюд провалился в канализационный колодец... Слаженными действиями спасателей животное было успешно извлечено из колодца с помощью специальной техники и оборудования", - говорится в сообщении.
В Кызылординской области верблюдов используют в сельском хозяйстве для получения молока, мяса и теплой шерсти. Регион является одним из главных центров верблюдоводства в Казахстане.
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