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В Венесуэле испекли огромный торт для детей в убежищах - РИА Новости, 19.07.2026
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03:31 19.07.2026
В Венесуэле испекли огромный торт для детей в убежищах

В Венесуэле испекли восьмиметровый торт для пострадавших от землетрясения детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Fundación Color Esperanza приготовила восьмиметровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после землетрясений на севере Венесуэлы.
  • Волонтеры рассчитывают раздать около трех тысяч порций детям в муниципалитете Сукре на востоке Каракаса.
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Благотворительная организация Fundación Color Esperanza приготовила восьмиметровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после разрушительных землетрясений на севере Венесуэлы, сообщил телеканал Globovisión.
"Речь идет не о рекорде и не о том, чтобы поставить очередной трофей на полку. Мы хотим доставить каждому ребенку в убежищах кусочек торта, который символизирует частицу радости, надежды и счастья", - заявил телеканалу представитель фонда Вильман Вильегас.
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Согласно сюжету Globovision, накануне отмечаемого в стране Дня ребенка около 50 волонтеров испекли "самый большой торт Венесуэлы" - украшенный цветами национального флага, он имеет длину около восьми метров и ширину 1,2 метра. Волонтеры рассчитывают раздать около трех тысяч порций детям, находящимся во временных убежищах муниципалитета Сукре на востоке Каракаса.
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более пяти тысяч человек, пострадали 16 740, более 21 тысячи человек продолжают жить во временных лагерях.
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