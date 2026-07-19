В Венесуэле испекли огромный торт для детей в убежищах

"Речь идет не о рекорде и не о том, чтобы поставить очередной трофей на полку. Мы хотим доставить каждому ребенку в убежищах кусочек торта, который символизирует частицу радости, надежды и счастья", - заявил телеканалу представитель фонда Вильман Вильегас.