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В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения - РИА Новости, 19.07.2026
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01:37 19.07.2026
В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 5119 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 5119 человек, еще 16740 ранены.
  • За последние сутки число погибших увеличилось на 50 человек, количество спасенных остается неизменным - 6462.
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5119 человек, сообщил глава Нацассамблеи Хорхе Родригес.
"Погибли 5119 человек, ранены - 16740", - написал он в Telegram.
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Таким образом, за последние сутки число погибших увеличилось на 50 человек, количество спасенных остается неизменным - 6462.
В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.
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