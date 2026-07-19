В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 5119 человек, еще 16740 ранены.
- За последние сутки число погибших увеличилось на 50 человек, количество спасенных остается неизменным - 6462.
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 5119 человек, сообщил глава Нацассамблеи Хорхе Родригес.
"Погибли 5119 человек, ранены - 16740", - написал он в Telegram.
Таким образом, за последние сутки число погибших увеличилось на 50 человек, количество спасенных остается неизменным - 6462.
В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд. После стихийного бедствия власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в республику спасательные и гуманитарные миссии.