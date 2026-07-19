Преемник Стармера может назначить главой МИД ярого русофоба, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Преемник британского премьера Кира Стармера Энди Бернем после прихода к власти может назначить главой МИД Эда Милибэнда.
- Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой.
ЛОНДОН, 19 июл — РИА Новости. Преемник британского премьера Кира Стармера Энди Бернем после прихода к власти может назначить министра энергетики Эда Милибэнда главой МИД, пишет Sunday Times.
Кадровые перестановки, вероятно, произойдут в правительстве страны на следующей неделе. В пятницу Бернема избрали главой Лейбористской партии. Ожидается, что он станет премьером уже в понедельник.
"Эду Милибэнду, нынешнему министру энергетики, который долгое время считался кандидатом на пост министра финансов, вероятно, предложат другую должность — возможно, министра иностранных дел", — говорится в статье.
Газета добавила, что дальнейшая судьба нынешней главы МИД Иветт Купер в британской политике пока неизвестна.
Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой. Так, еще в 2015 году, будучи лидером лейбористов, он призывал Запад усилить санкции против Москвы, а Европу обвинял в медлительности с их введением.
В 2024-м во время дебатов по энергетической безопасности он пообещал сделать все возможное, чтобы сократить выгоды России от ее нефтегазовой отрасли. А уже в марте 2026 года Милибэнд заявил, что Британия не станет вслед за США ослаблять санкции против российской нефти.
Его брат Дэвид, занимавший пост главы британского МИД с 2007 по 2010 год, также нередко резко высказывался в адрес Москвы и поддерживал расширение НАТО на восток.
В 2024-м во время дебатов по энергетической безопасности он пообещал сделать все возможное, чтобы сократить выгоды России от ее нефтегазовой отрасли. А уже в марте 2026 года Милибэнд заявил, что Британия не станет вслед за США ослаблять санкции против российской нефти.
Его брат Дэвид, занимавший пост главы британского МИД с 2007 по 2010 год, также нередко резко высказывался в адрес Москвы и поддерживал расширение НАТО на восток.