Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой. Так, еще в 2015 году, будучи лидером лейбористов, он призывал Запад усилить санкции против Москвы, а Европу обвинял в медлительности с их введением.



В 2024-м во время дебатов по энергетической безопасности он пообещал сделать все возможное, чтобы сократить выгоды России от ее нефтегазовой отрасли. А уже в марте 2026 года Милибэнд заявил, что Британия не станет вслед за США ослаблять санкции против российской нефти.



Его брат Дэвид, занимавший пост главы британского МИД с 2007 по 2010 год, также нередко резко высказывался в адрес Москвы и поддерживал расширение НАТО на восток.