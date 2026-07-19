Пентагон может скрывать данные визита инопланетян на Землю, считает уфолог

"Полагаю, что такие файлы еще существуют. И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать", - сказал Рэндл, отвечая на вопрос, могли ли у Пентагона остаться материалы об НЛО, которые ведомство не планирует раскрывать.