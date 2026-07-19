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Пентагон может скрывать данные визита инопланетян на Землю, считает уфолог - РИА Новости, 19.07.2026
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08:53 19.07.2026
Пентагон может скрывать данные визита инопланетян на Землю, считает уфолог

Уфолог Рэндл: файлы Пентагона об НЛО могут доказывать визит пришельцев на Землю

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский уфолог и писатель Кевин Рэндл заявил, что неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами.
  • Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные президентом файлы по НЛО, включая фото, видео и свидетельские показания.
  • Пентагон будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель, однако публикация некоторых материалов может быть ограничена соображениями национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами, заявил РИА Новости американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, а также свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
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"Полагаю, что такие файлы еще существуют. И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать", - сказал Рэндл, отвечая на вопрос, могли ли у Пентагона остаться материалы об НЛО, которые ведомство не планирует раскрывать.
По словам собеседника агентства, публикация таких документов может быть ограничена соображениями национальной безопасности.
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"Это может сузить масштабы публикации. Нам нужно дождаться, что скажет президент по этому поводу", - отметил Рэндл.
Он также считает, что раскрытие подобных материалов может в корне поменять тон дискуссий вокруг темы НЛО.
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