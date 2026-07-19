Пентагон может скрывать данные визита инопланетян на Землю, считает уфолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский уфолог и писатель Кевин Рэндл заявил, что неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами.
- Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные президентом файлы по НЛО, включая фото, видео и свидетельские показания.
- Пентагон будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель, однако публикация некоторых материалов может быть ограничена соображениями национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Неопубликованные файлы из архива Пентагона об НЛО могут содержать доказательства посещения Земли инопланетянами, заявил РИА Новости американский уфолог и писатель Кевин Рэндл.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, а также свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО
11 июля, 16:51
"Полагаю, что такие файлы еще существуют. И я полагаю, что они содержат доказательства посещения Земли инопланетянами. Я не знаю, насколько далеко администрация готова зайти, чтобы их опубликовать", - сказал Рэндл, отвечая на вопрос, могли ли у Пентагона остаться материалы об НЛО, которые ведомство не планирует раскрывать.
По словам собеседника агентства, публикация таких документов может быть ограничена соображениями национальной безопасности.
«
"Это может сузить масштабы публикации. Нам нужно дождаться, что скажет президент по этому поводу", - отметил Рэндл.
Он также считает, что раскрытие подобных материалов может в корне поменять тон дискуссий вокруг темы НЛО.