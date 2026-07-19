В Анкаре призвали создать стратегический союз России, Турции, Китая и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ В итоговой декларации конференции «Союз, который предотвратит большую войну» говорится о необходимости создания стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана для обеспечения глобальной безопасности.

Участники конференции считают главными источниками угрозы масштабного военного конфликта действия США и Израиля, ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана.

Авторы документа заявили, что формирование стратегического союза Турции, России, Китая и Ирана станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга.

АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Создание стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана необходимо для обеспечения глобальной безопасности, говорится в итоговой декларации международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну", организованной турецкой партией "Родина".

Конференция прошла 18–19 июля в Анкаре и собрала, как утверждают организаторы, около 200 участников из 17 стран. Среди них были политические эксперты, ученые, представители неправительственных организаций из России , Турции, Китая, Ирана, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Азербайджана, Белоруссии, Южной Африки, Швейцарии, Греции и непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

"В нынешних условиях основой такой силы (способной обеспечить глобальную безопасность - ред.) должен стать союз Турции, России, Китая и Ирана", — говорится в документе, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости от партии "Родина".

Согласно декларации, участники конференции считают главными источниками угрозы масштабного военного конфликта действия США и Израиля, ситуацию вокруг Ирана, Украины, сектора Газа и Ливана. По мнению авторов документа, НАТО перестала служить интересам мировой безопасности и должна быть распущена, а не реформирована.

Авторы документа также заявили, что формирование стратегического союза Турции, России, Китая и Ирана, по их мнению, станет фактором сдерживания и создаст основу для более широкой системы международной безопасности с участием стран Глобального Юга. По их оценке, такой формат способен предотвратить эскалацию международных конфликтов и появление условий для новой мировой войны.