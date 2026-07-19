Церемония закрытия футбольного ЧМ-2026 прошла перед финалом в Нью-Йорке

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Церемония закрытия чемпионата мира по футболу, предваряющая финальный матч турнира между сборными Испании и Аргентины, состоялась на стадионе "Метлайф" в Нью-Йорке.

Финал начнется в 22:00 мск. Хедлайнерами церемонии выступили американский исполнитель Post Malone. Также в шоу приняли участие актер Том Круз, певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed и другие.

Финал чемпионата мира 2026 года станет первым в истории, в перерыве между таймами которого также состоится шоу. Его хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Таким образом, перерыв будет на две минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами.