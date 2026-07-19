ВС России поразили логистический центр с БПЛА в Киевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киевской области ударом ВС России поражен логистический центр "Амтел Пропертис" в Тарасовке, который занимался приемом, хранением, сборкой и распределением комплектующих для БПЛА большой дальности.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Логистический центр по приему, хранению и сборке бесплотников большой дальности поражен в Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и области, по порту "Южный" в Одесской области.
"Поражен в Киевской области логистический центр Тарасовка "Амтел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18