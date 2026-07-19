Россияне завоевали два золота за день юношеского ЧЕ по настольному теннису

Краткий пересказ от РИА ИИ Амина Илимбетова и Варвара Толмачева завоевали золото в парном разряде в возрастной категории до 15 лет, а Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда.

Злата Терехова получила серебро в финале одиночного разряда до 19 лет, Анастасия Бокова завоевала две бронзы — в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой, Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек, а Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две золотые медали в заключительный день первенства Европы по настольному теннису в Гондомаре (Португалия).

В финале парного разряда в возрастной категории до 15 лет золото завоевали Амина Илимбетова и Варвара Толмачева. Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда. Серебро и бронзу завоевали россиянки Толмачева и Алиса Усманова соответственно.

В финале одиночного разряда до 19 лет Злата Терехова получила серебряную медаль. Анастасия Бокова завоевала две бронзы - в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой. Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек.

В пятницу Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.