Россияне завоевали два золота за день юношеского ЧЕ по настольному теннису

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Амина Илимбетова и Варвара Толмачева завоевали золото в парном разряде в возрастной категории до 15 лет, а Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда.
- Злата Терехова получила серебро в финале одиночного разряда до 19 лет, Анастасия Бокова завоевала две бронзы — в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой, Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек, а Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две золотые медали в заключительный день первенства Европы по настольному теннису в Гондомаре (Португалия).
В финале парного разряда в возрастной категории до 15 лет золото завоевали Амина Илимбетова и Варвара Толмачева. Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда. Серебро и бронзу завоевали россиянки Толмачева и Алиса Усманова соответственно.
В финале одиночного разряда до 19 лет Злата Терехова получила серебряную медаль. Анастасия Бокова завоевала две бронзы - в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой. Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек.
В пятницу Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.
Первенство Европы проходило с 10 по 19 июля, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила РИА Новости, что с 28 июля начнет допускать россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. 17 июля ограничения также снял Европейский союз настольного тенниса (ETTU).