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Россияне завоевали два золота за день юношеского ЧЕ по настольному теннису - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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22:49 19.07.2026
Россияне завоевали два золота за день юношеского ЧЕ по настольному теннису

Россияне взяли два золота в последний день юношеского ЧЕ по настольному теннису

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСпортсмен держит в руке шарик для настольного тенниса
Спортсмен держит в руке шарик для настольного тенниса - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Спортсмен держит в руке шарик для настольного тенниса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амина Илимбетова и Варвара Толмачева завоевали золото в парном разряде в возрастной категории до 15 лет, а Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда.
  • Злата Терехова получила серебро в финале одиночного разряда до 19 лет, Анастасия Бокова завоевала две бронзы — в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой, Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек, а Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали две золотые медали в заключительный день первенства Европы по настольному теннису в Гондомаре (Португалия).
В финале парного разряда в возрастной категории до 15 лет золото завоевали Амина Илимбетова и Варвара Толмачева. Илимбетова также стала победительницей одиночного разряда. Серебро и бронзу завоевали россиянки Толмачева и Алиса Усманова соответственно.
Владимир Сидоренко - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Европейский союз настольного тенниса допустил россиян до турниров с флагом
17 июля, 20:31
В финале одиночного разряда до 19 лет Злата Терехова получила серебряную медаль. Анастасия Бокова завоевала две бронзы - в одиночном разряде и в паре с Анастасией Ивановой. Алексей Самохин стал бронзовым призером в соревновании одиночек.
В пятницу Дарья Харлова и Артем Савельев взяли бронзовые медали в смешанном парном разряде среди спортсменов до 15 лет.
Первенство Европы проходило с 10 по 19 июля, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила РИА Новости, что с 28 июля начнет допускать россиян к участию в соревнованиях под своей эгидой с национальными флагом и гимном. 17 июля ограничения также снял Европейский союз настольного тенниса (ETTU).
Настольный теннис - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Россияне завоевали бронзу юношеского ЧЕ по настольному теннису
17 июля, 17:24
 
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