Хромачева победила в парном турнире в Яссах

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк обыграла представительницу Армении Алину Чараеву и Жибек Куламбаеву из Казахстана в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.