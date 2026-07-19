Хромачева победила в парном турнире в Яссах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк обыграла Алину Чараеву из Армении и Жибек Куламбаеву из Казахстана в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах.
- Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 10:5 и продолжался 1 час 30 минут.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк обыграла представительницу Армении Алину Чараеву и Жибек Куламбаеву из Казахстана в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Хромачевой 31 год. Она завоевала второй титул в парном разряде в 2026 году и 12-й в карьере.