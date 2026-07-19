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Хромачева победила в парном турнире в Яссах - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Теннис
 
16:45 19.07.2026
Хромачева победила в парном турнире в Яссах

Хромачева победила в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах

© соцсети Ирины ХромачевойРоссийская теннисистка Ирина Хромачева
Российская теннисистка Ирина Хромачева - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© соцсети Ирины Хромачевой
Российская теннисистка Ирина Хромачева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк обыграла Алину Чараеву из Армении и Жибек Куламбаеву из Казахстана в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах.
  • Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 10:5 и продолжался 1 час 30 минут.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с представительницей Чехии Анастасией Детюк обыграла представительницу Армении Алину Чараеву и Жибек Куламбаеву из Казахстана в финале парного разряда турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В решающем матче Хромачева и Детюк обыграли Чараеву и Куламбаеву со счетом 4:6, 6:2, 10:5. Спортсменки провели на корте 1 час 30 минут.
Хромачевой 31 год. Она завоевала второй титул в парном разряде в 2026 году и 12-й в карьере.
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