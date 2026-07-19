Школа в США, где издевались над Пэрис Хилтон, лишилась лицензии

Речь идет о школе Provo Canyon School в Спрингвилле, ей предписали прекратить свою деятельность до 6 августа.

Хилтон провела в этой школе почти год в конце 1990-х годов. Она утверждала, что сотрудники школы били ее, подглядывали за ней в душе, заставляли пить неизвестные таблетки и запирали в одиночестве без одежды.