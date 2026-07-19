Школа в США, где издевались над Пэрис Хилтон, лишилась лицензии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона Provo Canyon School в Спрингвилле из-за неспособности предоставить соответствующие медицинские и безопасные условия для клиентов.
- Школа должна прекратить свою деятельность до 6 августа.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти американского штата Юта отозвали лицензию у школы-пансиона, где американская светская львица Пэрис Хилтон, по ее собственным утверждениям, подвергалась издевательствам в подростковом возрасте, сообщает телеканал CBS.
"Юта отозвала лицензию у школы-пансиона, где, как утверждает Пэрис Хилтон, над ней издевались, когда она была подростком. Власти заявили, что школа "не справилась с предоставлением соответствующих медицинских услуг и услуг безопасности для клиентов", - говорится в сообщении телеканала.
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Речь идет о школе Provo Canyon School в Спрингвилле, ей предписали прекратить свою деятельность до 6 августа.
Хилтон провела в этой школе почти год в конце 1990-х годов. Она утверждала, что сотрудники школы били ее, подглядывали за ней в душе, заставляли пить неизвестные таблетки и запирали в одиночестве без одежды.
Как отмечает телеканал, Хилтон выступала с жалобами на школу перед конгрессом и законодательными палатами штатов по всей стране, поспособствовав принятию законов по защите подростков в Юте и других штатах. В июне Хилтон поддержала две семьи, которые подали иски с обвинениями в издевательствах над их детьми в этой школе.
Комментируя свое решение, департамент здравоохранения и социальных услуг Юты упомянул многократные нарушения в образовательном учреждении, включая жестокое обращение с детьми и неспособность защитить своих клиентов от насилия.
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