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ВС России поразили два судна с военным грузом на рейде порта Одесса - РИА Новости, 19.07.2026
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19:27 19.07.2026 (обновлено: 19:30 19.07.2026)
ВС России поразили два судна с военным грузом на рейде порта Одесса

Минобороны: ВС России поразили два судна типа балкер с военным грузом в Одессе

© СоцсетиСудно горит у берегов Одессы
Судно горит у берегов Одессы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети
Судно горит у берегов Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия поразила два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса.
  • В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская армия поразила два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, отмечает российское оборонное ведомство.
"Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса", - говорится в сообщении.
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