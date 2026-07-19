ВС России поразили два судна с военным грузом на рейде порта Одесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса.
- В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская армия поразила два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Кроме того, самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены: два морских судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта Одесса", - говорится в сообщении.