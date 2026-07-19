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Спецоперация, 19 июля: ВС России освободили Вольное - РИА Новости, 19.07.2026
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18:59 19.07.2026 (обновлено: 20:06 19.07.2026)

Спецоперация, 19 июля: ВС России освободили Вольное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила Вольное в Днепропетровской области, а также вместе с другими подразделениями нанесла поражение противнику, ВСУ потеряли более 1,5 тысяч военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Кроме того, украинские войска лишились восьми боевых бронированных машин, 103 автомобилей, семи артиллерийских орудий, четырех станций радиоэлектронной борьбы и станции контрбатарейной борьбы.
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Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам сборки и хранения дальних беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота в Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Массированный удар

Утром МО РФ сообщило, что российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотниками.
В Киеве было поражено предприятие "Радионикс", которое производит системы управления для ракет FР-5 "Фламинго", FP-7, FP-9, "Нептун-МД" и аналога ракет комплекса С-300 (проект "Клон"), а также проводит модернизацию, техобслуживание и ремонт прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для самолетов МиГ-29. Кроме того, было поражено предприятие "Спецоборонмаш"/ГАХК "Артем", производящее компоненты систем управления для этих ракет.
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Также удары нанесены по выпускающему элементы корпусов и комплектующие для систем наведения ракет "Нептун-МД" предприятию "Меридиан" имени Королева. Среди пораженных предприятий в этот раз "Оаклайн" Киев, где делают комплектующие для беспилотников большой дальности типа "Дип страйк".
Кроме того, в Киеве и области поражены сортировочные центры, задействованные в доставке, хранении и сборке продукции двойного назначения, беспилотников, в том числе, большой дальности.
В порту "Южный" Одесской области поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
Вечером российское ведомство сообщило, что днем удары продолжались. Поражены цех сборки дальних беспилотников и место стоянки бензовозов в порту "Одесса", склад западного военного имущества в порту "Южный", пять резервуаров с ГСМ для ВСУ под Одессой.
Самолеты ВКС России и беспилотники поразили два судна типа "балкер" с грузом военного назначения на рейде порта "Одесса", балкер и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные дроны и безэкипажные катера.
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Также в течение дня МО РФ сообщало о нанесении ударов беспилотниками "Герань" и "Гербера" по локомотиву в Запорожской области, логистическим центрам в Днепропетровской и Черниговской областях, газоперерабатывающему заводу в Харьковской и центру переработки углеводородов в Полтавской областях, об уничтожении 110кВ подстанции в Черниговской области.

Атаки ВСУ на мирных

Человек погиб, трое ранены в ЛНР за сутки при атаках украинских беспилотников, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Один дрон, по его данным, ударил по легковой машине в Троицком муниципальном округе, также ВСУ атаковали жилой сектор в Кременной.

Вели наблюдение

Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации, складывающейся в украинском конфликте, заявил командующий этой группой адмирал Тибо Одо де Поссес.
Он уточнил, что экипажи группы вели наблюдение за "тактическими и оперативными передвижениями различных игроков, присутствующих в этой зоне" и передавали данные для анализа ситуации с целью принятия решений.
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Предприятие уничтожено

Украинское предприятие UKRTAC, специализирующиеся на производстве средств индивидуальной защиты и амуниции для ВСУ, уничтожено в Киеве, подтвердил основатель компании Северион Дангадзе.

Голодные обмороки в ВСУ

Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский.
По его словам, украинское командование доставляло продовольствие один раз в три дня. Четверо военных получали посылку из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара.
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