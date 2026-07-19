Российские военные нанесли удар по локомотиву ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником "Герань-4" по локомотиву, который использовался для перевозки грузов для ВСУ, в районе Вольнянска в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.