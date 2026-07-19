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Российские военные нанесли удар по локомотиву ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.07.2026
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08:01 19.07.2026
Российские военные нанесли удар по локомотиву ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удар "Геранью" по локомотиву с грузом ВСУ под Вольнянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУдарный БПЛА "Герань" в небе над Киевом, Украина
Ударный БПЛА Герань в небе над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Ударный БПЛА "Герань" в небе над Киевом, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань-4» по железнодорожному локомотиву в районе Вольнянска Запорожской области.
  • Локомотив использовался для перевозки вооружения, военной и специальной техники, а также материальных средств ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником "Герань-4" по локомотиву, который использовался для перевозки грузов для ВСУ, в районе Вольнянска в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Восемнадцатого июля ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 Сикер" нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ред.) и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара по этой железнодорожной инфраструктуре в тылу противника.
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