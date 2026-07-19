Российские военные нанесли удар по локомотиву ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником «Герань-4» по железнодорожному локомотиву в районе Вольнянска Запорожской области.
- Локомотив использовался для перевозки вооружения, военной и специальной техники, а также материальных средств ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли удар беспилотником "Герань-4" по локомотиву, который использовался для перевозки грузов для ВСУ, в районе Вольнянска в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Восемнадцатого июля ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-4 Сикер" нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ред.) и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения удара по этой железнодорожной инфраструктуре в тылу противника.
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