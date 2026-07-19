Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля в Харьковской области ликвидировали более 130 беспилотников R-18 («Баба-яга»).

Для обнаружения и ликвидации беспилотников используются дроны-разведчики, стрелковое оружие различных калибров, а также метод тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.

Беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности.

БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали с начала июля в Харьковской области более 130 беспилотников R-18 ("Баба-яга"), сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия поражению 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

"Подразделения противовоздушной обороны, посты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 130 беспилотников R-18, более известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал Карта.

По словам собеседника агентства, для обнаружения гексакоптеров противника задействуются дроны-разведчики, а посты воздушного наблюдения оперативно докладывают о целях. Он отметил, что современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и расстояние до аппаратов.

Карта подчеркнул, что боевое дежурство ведется круглосуточно, а подавление угрозы осуществляется из стрелкового оружия различных калибров, в том числе с тепловизионными прицелами в ночное время. Кроме того, добавил он, цели поражают операторы FPV-ПВО методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.