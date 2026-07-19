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ПВО корпуса "Север" с июля уничтожила более 130 дронов "Бабы-яга" - РИА Новости, 19.07.2026
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ПВО корпуса "Север" с июля уничтожила более 130 дронов "Бабы-яга"

ПВО "Севера" уничтожила с июля более 130 дронов R-18 ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля в Харьковской области ликвидировали более 130 беспилотников R-18 («Баба-яга»).
  • Для обнаружения и ликвидации беспилотников используются дроны-разведчики, стрелковое оружие различных калибров, а также метод тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.
  • Беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности.
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали с начала июля в Харьковской области более 130 беспилотников R-18 ("Баба-яга"), сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия поражению 11-го армейского корпуса с позывным Карта.
"Подразделения противовоздушной обороны, посты воздушного наблюдения и стрелки групп воздушного прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала июля уничтожили более 130 беспилотников R-18, более известных как "Баба-яга", в Харьковской области", - рассказал Карта.
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По словам собеседника агентства, для обнаружения гексакоптеров противника задействуются дроны-разведчики, а посты воздушного наблюдения оперативно докладывают о целях. Он отметил, что современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и расстояние до аппаратов.
Карта подчеркнул, что боевое дежурство ведется круглосуточно, а подавление угрозы осуществляется из стрелкового оружия различных калибров, в том числе с тепловизионными прицелами в ночное время. Кроме того, добавил он, цели поражают операторы FPV-ПВО методом тарана или дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части.
Офицер уточнил, что беспилотники ликвидируются как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности. По его данным, операторы ВСУ используют R-18 для доставки грузов и попыток нанесения ударов сбросом боеприпасов. Помимо уничтожения воздушных целей, сообщил Карта, специалисты подразделений беспилотных систем и артиллерии наносят точные удары по пунктам управления БПЛА ВСУ.
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