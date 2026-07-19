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Российские дроноводы уничтожили замаскированную ББМ "Козак" под Сумами - РИА Новости, 19.07.2026
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07:56 19.07.2026
Российские дроноводы уничтожили замаскированную ББМ "Козак" под Сумами

Дроноводы "Севера" уничтожили замаскированную ББМ ВСУ "Козак" в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили замаскированную боевую бронированную машину ВСУ «Козак» в Сумской области.
  • Для уничтожения ББМ «Козак» было отправлено несколько ударных FPV-дронов после того, как машина была обнаружена расчетом разведывательного БПЛА «Суперкам».
КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили замаскированную боевую бронированную машину ВСУ "Козак" в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Вектор.
"В ходе боевого дежурства в Сумской области расчетом разведывательного БПЛА "Суперкам" была обнаружена замаскированная боевая бронированная машина "Козак" украинского производства. Координаты цели с командного пункта были переданы нашему расчету", - сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Вектор.
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Он уточнил, что для уничтожения было отправлено несколько ударных FPV-дронов.
"Без сложностей обнаружили ББМ "Козак" в указанном месте и отработали по ней. Цель была уничтожена", - добавил он.
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