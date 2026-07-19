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ВС России нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске - РИА Новости, 19.07.2026
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07:41 19.07.2026 (обновлено: 09:21 19.07.2026)
ВС России нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске

ВС России нанесли удар "Геранью" по логистическому центру в Днепропетровске

© Минобороны РФ/MAXОбъективный контроль нанесения удар по логистическому центру в Днепропетровске. 19 июля 2026
Объективный контроль нанесения удар по логистическому центру в Днепропетровске. 19 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Минобороны РФ/MAX
Объективный контроль нанесения удар по логистическому центру в Днепропетровске. 19 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили логистический центр в Днепропетровске ударом беспилотника «Герань».
  • Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в субботу ударом беспилотника "Герань" поразили логистический центр в Днепропетровске, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны в воскресенье опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер".
"В результате удара цель поражена", - отмечается в описании к видео.
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