ВС России нанесли удар по логистическому центру в Днепропетровске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили логистический центр в Днепропетровске ударом беспилотника «Герань».
- Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в субботу ударом беспилотника "Герань" поразили логистический центр в Днепропетровске, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны в воскресенье опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля нанесения удара по логистическому центру в Днепропетровске с применением БПЛА "Герань-4 сикер".
"В результате удара цель поражена", - отмечается в описании к видео.
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22 июня 2022, 17:18