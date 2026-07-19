Краткий пересказ от РИА ИИ
- 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ была практически полностью уничтожена на Харьковском направлении.
- Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе поселка Казачья Лопань и прилегающих лесных массивов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Анализ некрологов погибших украинских военных свидетельствует, что 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ была практически полностью уничтожена на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе поселка Казачья Лопань и прилегающих лесных массивов.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на данном участке фронта практически в полном составе уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22-й омбр ВСУ", - сказал он.
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22 июня 2022, 17:18