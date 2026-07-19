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ВС России уничтожили целую роту боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.07.2026
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06:52 19.07.2026
ВС России уничтожили целую роту боевиков ВСУ на Харьковском направлении

ВС России уничтожили 6-ю роту 2-го батальона ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ была практически полностью уничтожена на Харьковском направлении.
  • Российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе поселка Казачья Лопань и прилегающих лесных массивов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Анализ некрологов погибших украинских военных свидетельствует, что 6-я рота 2-го батальона 22-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ была практически полностью уничтожена на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе поселка Казачья Лопань и прилегающих лесных массивов.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на данном участке фронта практически в полном составе уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22-й омбр ВСУ", - сказал он.
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