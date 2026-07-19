Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские штурмовые подразделения уничтожили боевую группу украинских военнослужащих на харьковском направлении.
- Российские подразделения продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах в районе населенных пунктов Артельное, Бударки и Землянки.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские штурмовые подразделения в ходе наступательных действий на харьковском направлении уничтожили боевую группу украинских военнослужащих и взяли в плен одного пограничника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сообщил, что российские подразделения продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах в районе населенных пунктов Артельное, Бударки и Землянки.
"В ходе наступательных действий наши штурмовики уничтожили боевую группу националистов из состава 4-го ПОГО (пограничного отряда - ред.), взяв в плен одного украинского пограничника", — сообщили в силовых структурах.
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22 июня 2022, 17:18